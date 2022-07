Beursblik: lichte stijging resultaten KPN verwacht

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het tweede kwartaal van 2022 iets beter gepresteerd dan in dezelfde periode vorig jaar, maar de winst daalde wel fors als gevolg van een moeilijke vergelijkingsbasis. Dit blijkt uit de analistenconsensus die het telecombedrijf zelf heeft gepubliceerd.

De gemiddelde voorspelling voor de aangepaste EBITDA na leases ligt op 602 miljoen euro, waar dat in het tweede kwartaal van vorig jaar nog 589 miljoen euro was en in het afgelopen eerste kwartaal 593 miljoen euro.

De omzet steeg volgens de analisten vermoedelijk nipt op jaarbasis, van 1.295 naar 1.301 miljoen euro.

Onder de streep resteerde vermoedelijk een nettowinst van 159 miljoen euro, beduidend minder dan de 800 miljoen euro vorig jaar. In de winst van vorig jaar zat echter nog een bedrag van 649 miljoen euro gerelateerd aan de oprichting van de glasvezel joint venture Glaspoort.

De vrije kasstroom steeg op jaarbasis naar verwachting van 179 naar 196 miljoen euro.

Jefferies gaat uit van een solide tweede kwartaal voor KPN, hoewel vermoedelijk iets minder sterk dan het zeer goed verlopen eerste kwartaal. "Na een sterke start van het jaar, verwachten we een goed, maar minder indrukwekkend tweede kwartaal", zo stelde ook analist David Vagman van ING.

Vagman verwacht wel wat druk op de omzet per gebruiker in de divisie vaste telefonie, vanwege het agressieve prijsbeleid van VodafoneZiggo, waar KPN in zekere zin in moest meegaan. "We verwachten niet dat deze ontwikkelingen zich doorzetten in het derde kwartaal", aldus Vagman.

Binnen de mobiele consumentenmarkt voorziet ING dat de ondersteunende trends uit de afgelopen kwartalen zullen aanhouden, terwijl ook de zakelijke tak vermoedelijk goed presteerde. In de grootzakelijke markt zal de negatieve trend verbeteren en ING verwacht een stabilisatie tegen het einde van dit jaar. De groothandelstak zal ook goed presteren, al sluit ING een vertraging tot een groei van circa 5 procent niet uit vanwege een moeilijke vergelijkingsbasis, maar ook door de impact van de coronacrisis.

Er zit volgens JPMorgan Research wat opwaarts potentieel in de prijzen voor mobiele telefonie in Nederland, wat samen met de glasvezelplannen van KPN de omzet van het telecombedrijf weer zal laten groeien.

Volgens ING zijn de prijsverhogingen vooralsnog bescheiden gebleven.

ING verwacht dat KPN ook vooruitgang boekt in het besparen van de kosten. De bank ziet ruimte om de besparingsdoelen van 50 miljoen euro dit jaar wat op te voeren, gezien de sterke jaarstart. De looninflatie zal gecompenseerd worden door het personeelsbestand terug te brengen.

Outlook

KPN mikt voor dit jaar op een vrije kasstroom van circa 825 miljoen euro, waardoor een dividend over 2022 van 14,3 cent per aandeel mogelijk is. De EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op 2,4 miljard euro en de investeringen op 1,2 miljard euro, denkt KPN.

Bij de cijfers over het eerste kwartaal stelde KPN dat de outlook voor dit jaar nog altijd binnen handbereik ligt. Jefferies noemt het belangrijk dat het telecombedrijf die zelfverzekerde toon vasthoudt nu de macro-omstandigheden lastiger worden. Ook ING stelt dat KPN "wel degelijk" op schema ligt om de jaardoelstellingen te behalen.

De consensus mikt voor 2022 op een vrije kasstroom van 842 miljoen euro en een aangepaste EBITDA na leases van 2.416 miljoen euro.

KPN opent woensdag voorbeurs de boeken.