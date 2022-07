AkzoNobel belegt extra aandeelhoudersvergadering Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel roept zijn aandeelhouders bijeen voor een extra vergadering op 6 september. Agendapunt is dan de benoeming van Gregoire Poux-Guillaume als bestuurder per 1 november. Poux-Guillaume volgt Thierry Vanlancker op, zoals eind juni al bekend werd gemaakt. Poux-Guillaume heeft de Franse nationaliteit en was voorheen onder meer CEO bij Sulzer. Bron: ABM Financial News

