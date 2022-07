'Steengoede orderinstroom ASMI' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASMI heeft in het tweede kwartaal een heel sterke orderinstroom geboekt en zit inmiddels op bijna een miljard euro. Dit zag analist Marc Hesselink van ING. Hij meent dat dit een duidelijk signaal is dat de meeste orders strategisch van aard zijn en dus weinig blijk geven van een neerwaartse cyclus. De kwartaalresultaten waren verder min of meer in lijn met de verwachtingen van Hesselink. ING verwacht niet dat analisten hun taxaties voor dit jaar significant gaan veranderen, maar voorziet wel dat ASMI 2023 met "een heel gezond orderboek" gaat starten. Voor nu wijst de consensus op een omzetgroei volgend jaar van 15 procent. Maar ING rekent op 23 procent. ING heeft een koopadvies op ASMI met een koersdoel van 240,00 euro. Bron: ABM Financial News

