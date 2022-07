Stijging intrinsieke waarde Value8 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft in de eerste helft van 2022 de intrinsieke waarde zien stijgen. Dit bleek uit een update van de beursgenoteerde investeerder. "Ondanks het gure beursklimaat heeft Value8 in het eerste helft van 2022 relatief goed gepresteerd", schreef het bedrijf. Eind juni stond de intrinsieke waarde op 8,91 euro per aandeel. Dat is, gecorrigeerd voor dividend, 6,1 procent meer dan eind juni 2021. In vergelijking tot eind 2021 was er wel sprake van een daling van 2,6 procent, eveneens gecorrigeerd voor het dividend. In de eerste zes maanden daalden de beursgenoteerde belangen en de private equity belangen met 2,97 respectievelijk 0,81 miljoen euro in waarde. Die dalingen konden volgens Value8 grotendeels worden gecompenseerd door de ontvangen dividenden van 2,57 miljoen euro en rente-inkomsten van 0,18 miljoen euro. Value8 zei donderdag dat het te spreken is over de ontwikkelingen bij de vierde grootste belangen van het bedrijf, namelijk die van Renewi, Kersten, Ctac en Almunda. Een outlook voor heel 2022 gaf Value8 niet af. Wel zei de investeerder "veel vertrouwen" te hebben in de groeikansen van de bedrijven waarin het investeert. "Value8 verwacht dat de goede operationele ontwikkeling van de bedrijven waarin zij investeert ook in de tweede jaarhelft zal voortzetten." Bron: ABM Financial News

