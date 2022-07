HelloFresh verwacht meevallend kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: HelloFresh

(ABM FN-Dow Jones) HelloFresh verwacht in het tweede kwartaal een hogere omzet en aangepaste EBITDA te boeken dan waar de markt op rekent, maar verlaagde tegelijk ook de outlook voor dit jaar. Voor het afgelopen kwartaal rekent Hellofresh op een omzet van 1,96 miljard euro, flink meer dan de 1,56 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar, meldde het bedrijf woensdagmiddag. De markt rekende volgens de aanbieder van maaltijdboxen op 1,91 miljard euro. De aangepaste EBITDA wordt ingeschat op 140 tot 150 miljoen euro. Dat is wel minder dan de 158 miljoen euro vorig jaar, maar meer dan de 133 miljoen euro waarop de markt rekent. Afgelopen kwartaal kwam het aantal gebruikers uit op ongeveer 8,0 miljoen, waarvan de helft in de VS. Outlook 2022 Vanwege de steeds hogere inflatie en een afnemend consumentenvertrouwen heeft HelloFresh besloten de outlook voor dit jaar te verlagen. De omzet zal niet met 20 tot 26 procent groeien, zoals het bedrijf eerder verwachtte, maar met 18 tot 23 procent, gerekend tegen constante wisselkoersen. De aangepaste EBITDA zal ook niet uitkomen tussen 500 en 580 miljoen euro, maar tussen 460 en 530 miljoen euro, waarschuwde de specialist in maaltijdboxen. Op 15 augustus volgen de definitieve kwartaalcijfers. Bron: ABM Financial News

