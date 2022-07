Thuisbezorgd gaat boodschappen van Marqt bezorgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Biologische supermarktketen Marqt gaat samenwerken met Thuisbezorgd.nl van Just Eat Takeaway. Dit werd maandag bekend. Consumenten kunnen kiezen uit ruim 300 producten en de bestelling wordt direct bezorgd vanuit de winkels van Marqt in Amsterdam en Den Haag. De producten van Marqt kunnen van maandag tot en met zaterdag besteld worden van 10:00 tot 19:00 uur en op zondag van 11:00 tot 19:00 uur. Bron: ABM Financial News

