Jefferies verlaagt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft donderdag het koersdoel voor Aperam verlaagd van 37,50 naar 27,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Alan Spence paste zijn ramingen voor de staalprijs aan, waarbij vooral de verwachtingen voor de roestvrijstaalprijzen omlaag gingen. Dit heeft een negatieve impact op de EBITDA van deze bedrijven in 2023 van 14 procent. Price verwacht dat de prijsdaling van de roestvrijstaalprijzen in euro's zal aanhouden. Ook blikte de zakenbank vast vooruit op de komende kwartaalcijfers. De taxatie voor de EBITDA ging van 384 naar 376 miljoen euro. Daarmee zit de bank ruim onder de analistenconsensus van 398 miljoen euro. Voor heel 2022 verlaagde Jefferies de raming van 1,22 naar 1,16 miljard euro. Hier ligt de consensus voor de EBITDA op 1,19 miljard euro. Het aandeel Aperam sloot woensdag op 25,54 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.