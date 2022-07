Shell bouwt grootste waterstoffabriek van Europa Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) Shell is van plan de grootste fabriek voor hernieuwbare waterstof in Europa te bouwen op de Tweede Maasvlakte bij de haven van Rotterdam. Dit maakte de energiereus woensdagochtend bekend. De fabriek, genaamd Holland Hydrogen I, moet in 2025 operationeel zijn en zal 60.000 kilogram aan hernieuwbare waterstof per dag produceren. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van windmolenpark Hollandse Kust, waarvan Shell ook deels eigenaar is. "De waterstoffabriek is opnieuw een voorbeeld van de pogingen van Shell om de uitstoot naar nul te brengen tegen 2050", aldus Shell. Hoeveel de bouw van de fabriek gaat kosten, werd door Shell niet bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

