AkzoNobel lijft onderdeel Lankwitzer Lackfabrik in

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft zich versterkt met een onderdeel van het Duitse Lankwitzer Lackfabrik. Dit maakte het Nederlandse coatingsbedrijf woensdag bekend, zonder een overnamebedrag of andere financiële gegevens prijs te geven. De overname betreft een fabriek in Leipzig en werkt voor autobouwers als Daimler, Volkswagen en Fiat, waar het de velgen van een beschermende coatinglaag voorziet. Er wordt nog gewacht op goedkeuring door de relevante autoriteiten. De overname wordt naar verwachting voor het einde van dit jaar afgerond. Bron: ABM Financial News

