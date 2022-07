TomTom gaat samen met ministerie werken aan verkeersveiligheid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom gaat samenwerken met het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en vijf andere partners om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren. Dit maakte de navigatiespecialist maandagochtend bekend. TomTom gaat minstens drie jaar lang samenwerken met het ministerie, ANWB, Be-Mobile, Inrix, Hyundai en Kia om Nederlandse autobestuurders veiliger te laten rijden dankzij de verkeersdiensten van TomTom. Er werden geen financiële details door TomTom gemeld. Bron: ABM Financial News

