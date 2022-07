ForFarmers sluit joint venture in Verenigd Koninkrijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ForFamers

(ABM FN-Dow Jones) Veevoerproducent ForFarmers heeft in het Verenigd Koninkrijk een joint venture gesloten met 2Agriculture. Dit maakte ForFarmers vrijdag bekend, zonder financiële details te delen. De aandelenverhouding in de nieuwe joint venture is 50,1 procent voor ForFarmers UK en 49,9 procent voor 2Agriculture. Dit is gebaseerd op de huidige ondernemingswaarde van ieder van beide partners in de joint venture, rekening houdend met de verwachtingen voor 2022 en daarna. ForFarmers zal 2Agriculture volledig consolideren in de financiële resultaten. In deze samenwerking worden de activiteiten gefuseerd om een groter aantal klanten te bedienen. Hiermee ontstaat een volumecombinatie van meer dan 3 miljoen ton mengvoer per jaar. De totale afzet van voeders in het Verenigd Koninkrijk wordt geschat op ongeveer 17,5 miljoen ton. De transactie is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de mededingingsautoriteiten in het VK. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.