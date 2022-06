Sterke groei Ease2pay Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ease2pay heeft in de eerste 5 maanden van dit jaar het aantal transacties hard zien groeien. Dit maakte de onderneming voorbeurs bekend. Mede dankzij de overname van Involtum groeide het aantal transacties tot en met mei tot bijna 1,7 miljoen. Bij Involtum was de groei 164 procent op jaarbasis en bij de bestaande activiteiten van Ease2pay 65 procent. "Ease2pay is het jaar sterk begonnen met een forse groei door met name de partnerkanalen. De focus van het management in 2022 ligt op de uitbouw van de organisatie om book-park-charge te bieden. We zijn heel content met deze sterke groei van het aantal transacties op ons activatie- en betaalplatform", zei CEO Gijs van Lookeren Campagne in een toelichting. Bron: ABM Financial News

