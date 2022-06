FedEx presenteert groeidoelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) FedEx wil de komende jaren de winst met dubbele cijfers laten groeien. Dit blijkt uit de plannen die de pakketbezorger woensdag presenteerde onder de noemer 'Deliver Today. Innovate for Tomorrow'. Het plan is bedoeld om meer waarde te bieden aan klanten, aandeelhouders en medewerkers. FedEx wil de aangepaste winst per aandeel tot en met 2025 met 14 tot 19 procent per jaar laten groeien. De omzet zou met 4 tot 6 procent kunnen stijgen gedurende deze periode, voorziet FedEx. Het aandeel lijkt vanmiddag een procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

