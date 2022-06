Hennes & Mauritz ziet resultaten verder aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hennes & Mauritz heeft in het tweede kwartaal van het lopende boekjaar de resultaten verder zien oplopen. Dit bleek woensdag uit de resultaten van het Zweedse modebedrijf. Over de verslagperiode, die liep tot en met 31 mei 2022, steeg de omzet met 17 procent op jaarbasis naar 54,5 miljard kroon. In lokale valuta was de omzetstijging 12 procent, en exclusief Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne bedroeg de groei 17 procent. De brutowinst kwam uit op 29,8 miljard kroon tegen 25,0 miljard kroon een jaar eerder, met een bijbehorende marge van 54,8 procent. Dat was 53,9 procent. De winst na belastingen steeg van 2,8 miljard naar 3,7 miljard kroon. De kasstroom kwam in het eerste halfjaar uit op 16,3 miljard kroon tegen 12,8 miljard kroon een jaar eerder. Aandeleninkoop H&M gaat vanaf 29 juni tot en met 30 november van dit jaar voor 3 miljard kroon aan eigen aandelen inkopen. Bron: ABM Financial News

