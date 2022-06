Moneta meldt belang in Accell af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Moneta Asset Management heeft het belang in Accell Group afgemeld. Dat bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 20 juni 2022. Op 10 maart dit jaar had Moneta nog een belang van 5,2 procent in Accell. Accell wordt overgenomen door KKR en Teslin. Zij bieden 58,00 euro per aandeel. Moneta was één van de muitende aandeelhouders die vond dat het overnamebod te laag was en dat kleine aandeelhouders buiten spel werden gezet door KKR en Teslin. Ook de Vereniging van Effectenbezitters heeft zich kritisch uitgelaten over de gang van zaken en vindt dat Teslin zijn mede-aandeelhouders in de steek laat. KKR en Teslin gaven vorige week aan inmiddels bijna 97 procent van de fietsenfabrikant in handen te hebben en dat een beursexit snel zal volgen. Wet op het financieel toezicht De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang. Bron: ABM Financial News

