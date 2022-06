IMCD neemt Chinese distributeur Welex over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD neemt het Chinese distributiebedrijf Welex over. Dat maakte de chemiedistributeur dinsdag bekend, zonder financiele details te geven. Afronding van de deal wordt verwacht na 31 oktober 2022. Welex vertegenwoordigt een groot aantal mondiale toeleveranciers en biedt klanten een uitgebreide portefeuille en aan speciaalchemieproducten en ingredienten. Het bedrijf focust op sectoren die coatings, inkten, textielen, toevoegingen voor speciale materialen en agrochemische producten maken. Het bedrijf boekte in 2021 een omzet van 322 miljoen Hongkong dollars, wat ongeveer 39 miljoen euro is. Welex telt 68 medewerkers in Hongkong, Beijing, Shanghai, Guangzhou en Qingdao. "De toevoeging van Welex opent voor ons de deur om ons coatings- verf- en inktbedrijf diverser te maken, de snelgroeiende markt voor agrochemie te betreden en ontwikkeling in de zeer waardevolle toepassing van specialty compounding", zei Andreas Igerl van IMCD China. "We winnen in het bijzonder de geografische uitbreiding over heel China met een sterke aanwezigheid in het zuiden van het land. Welex heeft ook een laboratorium voor coatings en agrochemies toepassingen, dat wordt toegevoegd aan het netwerk van technische centra van IMCD. "Ik ben onder de indruk hoe IMCD onze verschillen in stijl en cultuur kan begrijpen en zich eraan aanpassen. Ik ben vol vertrouwen dat deelnemen aan IMCD ons zal laten groeien in voorspoed op een mondiaal platform", zei directeur Tony Leung van Welex. die het bedrijf bijna dertig jaar geleden startte. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.