Mondelez neemt Clif Bar & Company over

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Mondelez International heeft Clif Bar & Company overgenomen voor 2,9 miljard dollar. Dit liet de Amerikaanse voedingsreus in een persbericht weten. Het Amerikaanse Clif Bar & Company is een producent van voedzame energierepen met biologische ingrediënten. In combinatie met dezelfde activiteiten van Mondelez wordt een wereldwijde speler met een omzet van meer dan 1 miljard dollar gecreëerd. Mondelez verwacht dat de overname synergievoordelen zal opleveren. Dit werd niet verder gekwantificeerd. De overname wordt vermoedelijk in het derde kwartaal afgerond, nadat de toezichthouders groen licht hebben gegeven. Bron: ABM Financial News

