Jefferies verlaagt koersdoel CM.com fors

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor CM.com stevig verlaagd van 21,00 naar 13,00 euro en handhaaft het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Charles Brennan. Brennan besloot tot de stevige verlaging, na een beleggersdag van CM.com. Die stond in het teken van de weg naar winstgevendheid. De analist meent dat het bedrijf "solide vooruitgang" boekt met zijn strategische doelstellingen. Maar het gaat nog tot in ieder geval 2024 duren voordat CM.com een winstgevende EBITDA boekt en een positieve vrije kasstroom zal op zijn vroegst in 2025 volgen, voorziet Jefferies. Dit betekent dat er op korte termijn maar weinig zaken zijn die de koers hoger kunnen zetten en het beleggerssentiment kunnen doen verbeteren, denkt Brennan. Omdat de markt momenteel heel erg focust op de winstgevendheid van techbedrijven en de waarderingen voor sectorgenoten neerwaarts zijn bijgesteld, besloot de zakenbank om ook het koersdoel voor CM.com te verlagen. Het aandeel steeg woensdag op een groen Damrak 1,8 procent naar 12,73 euro. Bron: ABM Financial News

