Beursblik: nieuwe doelen Vopak leiden niet tot aanpassing consensus

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe financiële doelen en strategie van Vopak zullen vermoedelijk niet leiden tot aanpassingen aan de consensus. Dit voorziet analist David Kerstens van Jefferies woensdag. Vopak wil de prestaties van de portefeuille aanjagen en mikt op een rendement op de operationele kasstroom van minimaal 10 procent in 2025. Dit verhoudt zich tot een rendement van 10,2 procent in 2021 en van naar verwachting van de zakenbank minder dan 10 procent dit jaar, zo merkte Kerstens op. Verder wil Vopak tot en met 2030 1 miljard euro investeren in industriële en gasterminals. Naast een sterke kasstroom, mikt Vopak op een robuuste balans met genoeg financiële flexibiliteit met een schuldratio van 2,5 tot 3,0. Analisten van Morgan Stanley merkten op dat Vopak daarmee het doel voor de schuldratio handhaafde. Vopak houdt vandaag een beleggersdag. Morgan Stanley heeft een Gelijkgewogen advies op Vopak met een koersdoel van 37,40 euro en Jefferies heeft een Houden advies met een koersdoel van 32,00 euro. Het aandeel Vopak trok woensdagochtend met 2,4 procent aan tot 28,23 euro. Bron: ABM Financial News

