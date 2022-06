Apple kondigt nieuwe versie IOS-besturingssysteem aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft maandag zijn nieuwste versie van het IOS mobiele besturingssysteem aangekondigd. Dit deed de techgigant tijdens het jaarlijkse ontwikkelaarsevenement. Apple onthulde ook nieuwe versies van zijn 13-inch MacBook Air en MacBook Pro-laptops, aangedreven door een nieuwe processor, de M2. De nieuwe chip levert 18 procent betere CPU-prestaties en 25 procent betere grafische prestaties dan de M1-chip, zei het bedrijf. De nieuwe Air wordt geleverd vanaf 1.119,00 dollar en de Pro is beschikbaar vanaf 1.299,00 dollar. Het nieuwe IOS-besturingssysteem, IOS16, zal onder andere wijzigingen bevatten in Messenger, inclusief de mogelijkheid om reeds verzonden berichten te bewerken en te verwijderen. Apple introduceerde tevens wijzigingen in de dicteerfunctie in meerdere apps, inclusief de mogelijkheid om eenvoudig heen en weer te schakelen tussen spraak- en tekstinvoer. Het concern heeft tevens nieuwe functies toegevoegd aan zijn Wallet-app, zoals een nieuwe functie 'Nu kopen, later betalen', om betalingen in vier gelijke termijnen te splitsen, en de mogelijkheid om betalingen op een iPhone te accepteren zonder extra dongles of andere toegevoegde hardware. Bron: ABM Financial News

