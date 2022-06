RWE koopt tweede energiecentrale in Eemshaven Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RWE neemt voor 500 miljoen euro de elektriciteitscentrale Magnum in de Groningse plaats Eemshaven over van Vattenfall om de transitie naar waterstof in gang te zetten. Dat maakte het Duitse bedrijf donderdag bekend. De Magnum-centrale draait op aardgas, maar kan nu al voor 30 procent op waterstof worden gestookt. De moderne centrale heeft een capaciteit van 1,4 gigawatt. Voor 2030 zou de centrale geheel naar waterstof kunnen worden omgebouwd. "Met deze transactie verwerven we een moderne centrale die klaar is voor waterstof", zei CEO Roger Miesen van RWE Generation. Alle medewerkers gaan mee bij de overname. RWE wil deze centrale combineren met de bestaande eigen centrale in Eemshaven, die harde kolen en biomassa stookt, met 1.560 megawatt aan capaciteit. Het delen van lokale infrastructuur zal volgens RWE veel voordelen bieden. Ook bouwt RWE in de haven een terminal voor vloeibaar aardgas of LNG. Bij de twee centrales moet nog een offshore windpark Hollandse Kust West komen, waarop RWE een bod heeft gedaan. Dit windpark biedt 600 megawatt aan elektroliseercapaciteit. Zo wil RWE bijdragen aan het bereiken van de Nederlandse klimaatdoelen. "Groene waterstof is het cruciale element om de industrie te decarboniseren" , aldus COO Sopna Sury van RWE Generation. Tenslotte wil RWE ook gebruik maken van mogelijkheden om CO2 op te slaan, de zogenaamde carbon capture storage. Hierdoor zou de Eemshaven uiteindelijk per saldo een negatieve uitstoot krijgen. Er is overheidssteun nodig om dit haalbaar te maken, zegt RWE. Bron: ABM Financial News

