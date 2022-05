UMG volgens Moody's en S&P investeringswaardig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De kredietwaardigheid van Universal Music Group is voldoende voor een investment grade. Dit meldde het in Amsterdam genoteerde entertainmentbedrijf dinsdagavond. Van Moody's kreeg UMG een Baa1 kredietrating met een stabiele outlook. En van S&P kreeg UMG een BBB-oordeel, ook met een stabiele outlook. "UMG beschouwt deze 'investment grade'-ratings als ondersteunend voor haar financieringsstrategie en streeft ernaar een investment grade-rating te behouden", aldus het muziekbedrijf in een toelichting. Bron: ABM Financial News

