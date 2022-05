Gazprom levert GasTerra niet langer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GasTerra krijgt in de periode 31 mei tot en met 30 september dit jaar 2,0 miljard kuub aan gecontracteerd gas niet geleverd door Gazprom. Dit maakte het Nederlandse GasTerra maandag bekend. GasTerra heeft hierop geanticipeerd door elders gas in te kopen. Het bericht volgde nadat GasTerra meldde dat het heeft besloten niet in te gaan op de eenzijdige betalingseisen van Gazprom. Deze betalingseisen zijn een gevolg van een door de Russische president Vladimir Poetin opgesteld decreet over de betaling van de levering van Russisch gas, dat voortaan moet worden voldaan in roebels. GasTerra vreest voor schending van de door de EU opgestelde sancties, maar ook omdat er te veel financiële en operationele risico's kleven aan de vereiste betalingsroute. "Met name het openen van rekeningen in Moskou onder Russisch recht en de controle hiervan door het Russische regiem zijn een te groot risico", zei het bedrijf uit Groningen. "GasTerra heeft er herhaaldelijk bij Gazprom op aangedrongen de contractueel afgesproken betalingsconstructie en leveringsverplichtingen te respecteren, helaas tevergeefs." Shell Nederland is voor 25 procent aandeelhouder van GasTeraa en Esso Nederland ook. De Nederlandse Staat heeft een belang van 10 procent en EBN van 40 procent. Bron: ABM Financial News

