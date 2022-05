Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van ruim 115 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna een procent duurder. Op weekbasis werd WTI bijna 4 procent duurder. Het is de vijfde week op rij dat ruwe olie in waarde stijgt. Analisten van Commerzbank rekenen nog altijd op een embargo op Russische olie in de Europese Unie. Daardoor zou de vraag naar niet-Russische olie moeten toenemen, wat positief is voor WTI en Brent. Komende maandag en dinsdag vindt een EU-top plaats waarbij een embargo wordt besproken. Verder verwacht de Duitse bank dat vraag en aanbod in balans komen in de tweede jaarhelft, waardoor de olieprijs weer onder de 100 dollar zal zakken. De gasprijs daalde vrijdag, nadat eerder deze week nog het hoogste niveau sinds 2008 werd bereikt. Op jaarbasis is de gasprijs, uitgedrukt in British thermal units, zo'n 200 procent hoger. Ook diesel werd vrijdag iets goedkoper. Amerikanen maken zich op voor Memorial Day weekend, traditiegetrouw de start van het zomerseizoen waarin veel wordt gereisd. Marktkenners vrezen dat de toch al hoge benzineprijzen in de VS verder zullen stijgen omdat het aanbod krap is. Volgende richtpunt voor de oliemarkt, die maandag dicht is vanwege Memorial Day, is de maandelijkse bijeenkomst van OPEC+, volgende week donderdag. Bron: ABM Financial News

