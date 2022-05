Valuta: euro even in correctie

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag onder de 1,07 dollar na de afgelopen dagen stevig te zijn opgelopen en het nu tijd lijkt voor wat winstnemingen.

"We zien de euro even corrigeren in een voorzichtige markt die wacht op de notulen van de meeste recente monetaire vergadering van de Federal Reserve die vanavond worden gepubliceerd", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury woensdag tegen ABM Financial News. "Het lijkt er op dat de Europese munt op dit niveau vooral zoekt naar consolidatie in een korte handelsweek die bovendien het einde van de maand markeert", aldus Van der Meer.

Van der Meer schat in dat ook sprekers die vandaag op de agenda staan niet voor al te veel opwinding zorgen. "Veel is inmiddels zowel bij de Fed als de Europese Centrale Bank nu wel duidelijk, nu de ECB in de persoon van voorzitter Christine Lagarde zich maandag ook voegde bij het monetair strengere kamp", aldus Van der Meer. "Daar had zijn gisteren in een speech verder niets aan toe te voegen."

In Duitsland kwam het consumentenvertrouwen over april iets minder zwak uit dan een maand eerder het geval was. Met een indexstand van 26,0 negatief kwam het gemeten sentiment overeen met de prognose.

Het Duitse bruto binnenlands product nam op kwartaalbasis met 0,2 procent toe, gelijk aan de eerste raming.

Vanmiddag kan de markt reageren op de orders voor duurzame goederen uit de Verenigde Staten over april, de wekelijkse olievoorraden en tot slot dus de genoemde notulen.

Spreektijd is ingeruimd voor ECB-bestuursleden Fabio Panetta en Philip Lane en Fed-bestuurder Lael Brainard.

De euro noteerde woensdag 0,6 procent lager op 1,0668 dollar. De Europese munt noteerde 0,5 procent lager op 0,8525 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,2 procent en noteerde op 1,2514 dollar.