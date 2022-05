Hogere resultaten Holland Colours

(ABM FN-Dow Jones) Holland Colours heeft over het boekjaar 2021, dat eindigde op 31 maart, meer omzet en resultaat geboekt. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de verfspecialist uit Apeldoorn.

In de verslagperiode verbeterde de omzet op jaarbasis van 96 miljoen naar 110,5 miljoen euro. De vergelijkbare groei was bijna 13 procent, waar in dezelfde periode een jaar eerder nog sprake was van een krimp van 7 procent.

Het operationeel resultaat verbeterde van 12,4 naar 13,6 miljoen euro en onder de streep bleef een nettowinst over van 10,2 miljoen euro, of 11,83 per aandeel. Dat was in 2020 9,6 miljoen euro of 11,00 per aandeel.

De kasstroom was 0,3 miljoen euro tegen 9,0 miljoen euro een jaar eerder.

Dividend

Holland Colours stelde woensdag over het afgelopen boekjaar een slotdividend voor van 5,91 euro per aandeel.

Het bedrijf gaf, zoals gebruikelijk, nog geen outlook af voor het lopende boekjaar. Wel merkte Holland Colours op dat de onzekerheid in de markt momenteel groot is.

Het bedrijf haalt ongeveer 4 procent van zijn omzet uit Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. Holland Colours zegt de markt- en bedrijfsontwikkeling in Rusland en Wit-Rusland te hebben stopgezet, maar in lijn met de sancties blijft het bedrijf wel bestaande klanten beleveren.

Het aandeel Holland Colours noteerde woensdag op een groen Damrak 1,9 procent lager op 154,00 euro.