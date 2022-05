Boskalis krijgt exportkredietverzekering Nederlandse Staat Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft van de Nederlandse Staat een exportkredietverzekering gekregen voor een contract in Manilla. Dit maakte het bedrijf dinsdag bekend. Het gaat hierbij om een landontwikkeling van de nieuwe luchthaven van de hoofdstad van de Filipijnen, dat eind 2020 door het baggerbedrijf werd gegund met een contractomvang van ruim 1,5 miljard euro. De verzekering loopt via Atradius Dutch State Business. Bron: ABM Financial News

