Beursblik: sterke autonome groei CTP

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) De autonome groei van bijna 5 procent van CTP in het eerste kwartaal is zeer positief. Dit concludeerde ING woensdag. ING stipte ook de vergelijkbare groei van 2,8 procent in Duitsland aan, die er volgens ING op wijst dat het met deze groei in het oosten van Europa uitstekend is gesteld. Het rendement op de kosten daalde naar 10,2 procent en lag daarmee onder de 10,5 procent die ING voor het gehele jaar in de taxaties heeft staan. De doelstelling van CTP hiervoor ligt op 10,0 procent voor het gehele boekjaar. De nettohuurinkomsten van CTP stegen in het eerste kwartaal met 37 procent naar 107,2 miljoen euro. De vergelijkbare huurgroei was 4,8 procent. De nettowinst daalde daarentegen van 98,5 miljoen naar 60,6 miljoen euro. De aangepaste EPRA-winst steeg wel, met 48 procent naar 59,3 miljoen euro. ING heeft een koopadvies voor het aandeel CTP met een koersdoel van 21,00 euro. Op een rood Damrak daalde de koers van het aandeel CTP woensdag 0,9 procent naar 13,20 euro. Bron: ABM Financial News

