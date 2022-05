Wall Street richting hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat dinsdag een hogere opening tegemoet. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 1,4 procent in het groen en lijken ook de Dow Jones index en Nasdaq duidelijk hoger te gaan openen.

De futures verloren wel wat terrein nadat de Amerikaanse detailhandelsverkopen minder sterk bleken gestegen dan verwacht.

"Dit bevestigt dat het besteedbaar inkomen onder enorme druk staat", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Maandag verloren de Amerikaanse beurzen na een volatiele handelssessie stoom. Alleen de Dow wist uiteindelijk licht hoger te eindigen. Beleggers blijven bezorgd over de hoge inflatie en monetaire verkrapping en een mogelijke recessie.

Voor de detailhandelsverkopen werd een stijging van 1,0 procent verwacht in april. De stijging kwam uit op 0,9 procent. In maart stegen de detailhandelsverkopen nog met 1,4 procent, wat een flinke opwaartse bijstelling was ten opzichte van het voorlopige cijfer.

Verder staat vanmiddag de industriële productie in de VS op de rol. Voor de maand april wordt een stijging van 0,5 procent voorzien.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in mei volgens de verwachting uitgekomen op 75. In april noteerde de index op 77.

"Samen met de rentegevoelige bouwsector zal Joe Sixpack de komende maanden weer in belangrijke mate het verloop van de economie bepalen", voorziet econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

De euro/dollar noteert richting de openingsbel op 1,0541, na uitspraken van ECB-bestuurders, die lijken aan te sturen op een renteverhoging van zeker 25 basispunten in juli.

WTI-olie kost zo'n 114 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Twitter verloor maandag 8 procent en lijkt dinsdag zo'n 2 procent lager te openen. Elon Musk zou minder voor Twitter willen betalen vanwege het hoge aantal nepaccounts. Dat zou veel meer zijn dan de minder dan 5 procent die het social mediabedrijf zelf inschat. Musk denkt dat mogelijk 20 procent of meer van de Twitter accounts nep is en eist bewijs van Twitter CEO Parag Agrawal. Tot die tijd kan de overname niet doorgaan, aldus Musk, die een bod heeft neergelegd van 44 miljard dollar in totaal. Twitter zei dinsdag in een persbericht nog steeds achter de overeengekomen overnameprijs en voorwaarden te staan.

Walmart en Home Depot openden vanmiddag de boeken. Home Depot wist de verwachtingen te verslaan en verraste met een meevallende vergelijkbare groei. Walmart verlaagde de outlook. Home Depot lijkt zo'n 4 procent hoger te openen. Walmart daalt in de voorbeurshandel 6 procent.

De grote productiefaciliteit van Tesla in Shanghai draait momenteel nauwelijks op halve kracht, terwijl de fabrikant had verwacht inmiddels weer op het niveau van voor de coronamaatregelen te produceren. Dit schreef de South China Morning Post dinsdag, op basis van uitspraken van de CEO's van twee toeleveranciers van Tesla. Het aandeel Tesla, dat maandag onder druk stond, lijkt dinsdag ruim 2 procent hoger te gaan openen.

Slotstanden

Wall Street is maandag overwegend lager gesloten. De S&P 500 index daalde 0,4 procent op 4.008,01 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 32.223,42 punten en de Nasdaq daalde 1,2 procent lager op 11.662,79 punten.