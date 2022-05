Berenberg verlaagt koersdoel Ahold Delhaize licht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Ahold Delhaize verlaagd van 28,00 naar 27,40 euro bij handhaving van het Houden advies. Thomas Davies noemde de recente kwartaalcijfers van Ahold wisselvallig. De winst in de VS kwam hoger uit dan verwacht, maar de verzekeringsmeevaller waarvan Ahold in de VS profiteerde, is vermoedelijk eenmalig. "Bovendien waren de resultaten in Europa zwakker dan verwacht", aldus de analist. "Hoewel Ahold te kampen heeft met tegenwind als gevolg van kosteninflatie, toegenomen concurrentie en uitdagingen online, verwachten we dat de supermarktketen vanwege zijn relatieve schaal en kostenbesparingsprogramma's de tegenwind het hoofd kan bieden", aldus Davies. Een beursgang van Bol.com blijft volgens de analist een prioriteit, maar zal afhankelijk zijn van de marktontwikkelingen. De huidige koersafstraffing bij e-commerce sectorgenoten helpt daarbij niet, merkte Davies op. Berenberg verhoogde de ramingen voor Ahold Delhaize op basis van gunstige wisselkoerseffecten en de sterke winsten uit verzekeringen. Het koersdoel werd evenwel verlaagd vanwege de koersdaling bij sectorgenoten. Het aandeel Ahold Delhaize sloot vrijdag op 26,86 euro. Bron: ABM Financial News

