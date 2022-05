'Groei mogelijk bij B&S ondanks corona' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft in het eerste kwartaal van dit jaar vermoedelijk de resultaten zien aantrekken, ondanks de coronacrisis. Dit verwacht analist Tijs Hollestelle van ING vrijdag in aanloop naar de kwartaalcijfers van het bedrijf op maandag. ING mikt op een kwartaalomzet van 420 miljoen euro, wat een stijging op jaarbasis zou betekenen van iets meer dan 6 procent. De consensus, samengesteld door Bloomberg, verwacht een jaaromzet van krap 2 miljard euro, hetgeen dichtbij de ramingen van ING ligt. Wel denkt Hollestelle dat de coronalockdowns in diverse belangrijke Europese eindmarkten in de eerste weken van dit jaar de vraag naar drank flink heeft geraakt. Daarom blijft ING wat terughoudend in zijn verwachtingen voor het eerste kwartaal. ING acht op basis van een recente strategie-update van B&S een margestijging van 25 basispunten mogelijk dit jaar bij een omzetgroei van 6,5 procent. De aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen en de hogere transportkosten maken het moeilijk om een concrete verwachting voor het jaar uit te spreken, aldus Hollestelle. ING heeft een koopadvies op B&S met een koersdoel van 12,50 euro. Het aandeel noteerde vrijdag op 6,70 euro. Bron: ABM Financial News

