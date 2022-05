Onward van start met nieuwe studie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Onward Medical heeft maandag de eerste patiënt een ARC implanteerbare pulsgenerator gegeven, waarmee de eerste patiënt is ingeschreven voor het HemON-onderzoek. Dat maakte het medisch technologiebedrijf maandagmiddag bekend. De implantaten zijn ontworpen om het ruggenmerg te stimuleren om beweging en autonome functie te herstellen bij mensen met ruggenmergletsel en andere aandoeningen die de mobiliteit beïnvloeden. Het HemON-onderzoek richt zich op het evalueren van de veiligheid en de voorlopige werkzaamheid van de ARCIM-therapie om het bloeddrukbeheer en de rompcontrole te verbeteren bij mensen met dwarslaesie die lijden aan orthostatische hypotensie, gekenmerkt door een verzwakkende lage bloeddruk wanneer mensen rechtop zitten, staan of van lichaamshouding veranderen. HemON zal in totaal 16 deelnemers inschrijven. De studie wordt uitgevoerd in het Zwitserse Lausanne. Bron: ABM Financial News

