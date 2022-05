Musk krijgt grote investeerders mee bij overname Twitter Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft toezeggingen gekregen van investeerders voor meer dan 7 miljard dollar aan financiering voor zijn overnamebod op Twitter. Dit blijkt uit documenten ingeleverd bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De CEO van Tesla kreeg toezeggingen voor 7,14 miljard dollar van in totaal negentien investeerders, waaronder Sequoia Capital, mede-oprichter Larry Ellison van Oracle Corp, die 1 miljard dollar bijdraagt, en VyCapital. Fidelity Management & Research en een afdeling van het staatsinvesteringsfonds van Qatar staan ook op de lijst. Ook de Saoedische prins Alwaleed Bin Tatala Bin Abdulaziz heeft beloofd de overname te steunen met zijn bijna 35 miljoen aandelen Twitter, maar wil na de overname door Musk wel een belang in het bedrijf houden. Musk is nog in gesprek met meer huidige aandeelhouders, onder wie mede-oprichter Jack Dorsey, om die in het bedrijf te houden na de uitkoop. De lening van 12,5 miljard dollar die Musk had gekregen voor de overname is dankzij deze toezeggingen gehalveerd tot 6,25 miljard dollar. De overname zal nu worden gefinancierd door 27,25 miljard dollar aan aandelen en contanten. Het aandeel Twitter steeg voorbeurs met 2,1 procent op het nieuws, dat de kans op een geslaagde overname lijkt te vergroten. Bron: ABM Financial News

