Beursblik: omzetgroei Arcadis in verschiet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in het eerste kwartaal van 2022 vermoedelijk meer omzet en resultaat geboekt. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. De analisten mikken voor het afgelopen kwartaal op een omzet van 678 miljoen euro tegen 632 miljoen euro een jaar eerder. Autonoom komt de groei daarmee volgens de consensus uit op 4,4 procent. De EBITDA zal op jaarbasis vermoedelijk licht zijn gestegen van 86 tot 88 miljoen euro, terwijl de operationele EBITA steeg van 58 naar 64 miljoen euro. De vrije kasstroom zal volgens de consensus 57 miljoen euro negatief zijn en de nettoschuld wordt per eind maart ingeschat op 196 miljoen euro. Eind 2021 bedroeg de schuld 168 miljoen euro. Het netto werkkapitaal zal op 14,3 procent van de omzet liggen en het aantal dagen voordat een factuur wordt betaald wordt ingeschat op 74. Een outlook voor 2022 werd door Arcadis nog niet afgegeven. Eerder gaf de onderneming aan voor 2023 te mikken op een omzetgroei van circa 5 procent. Voor de operationele EBITA-marge wordt gemikt op een niveau van meer dan 10 procent in 2023. Analisten rekenen voor heel 2022 op een autonome omzetgroei van 4,4 procent en een operationele EBITA-marge van 10,2 procent. Arcadis opent woensdag voorbeurs de boeken. Het aandeel daalt maandag 1,7 procent op 39,26 euro. Bron: ABM Financial News

