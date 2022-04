Meer omzet Ease2pay Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Ease2pay heeft in 2021 een hogere omzet behaald, ondanks de impact van de uitbraak van het COVID-19 virus. Dit meldde de mobiele betaaldienstverlener donderdag nabeurs. De omzet verbeterde afgelopen jaar van 197.000 naar 354.000 euro, "door toename van het aantal parkeertransacties en door de toevoeging van omzet door de aankoop van de parkeeractiviteiten van Monotch B.V. in augustus 2021", aldus Ease2pay. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam uit op een verlies van 587.000 euro, tegenover 529.000 euro negatief een jaar eerder. Onder de streep resteerde een verlies van 808.000 euro versus 740.000 euro verlies in 2020. Dat het verlies wat opliep had met name te maken door stijgende advies- en consultancy kosten, van 110.000 naar 327.000 euro, aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News