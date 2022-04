Hogere omzet voor Veon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) Veon heeft in het afgelopen kwartaal bijna 10 procent meer omzet geboekt, met name vanwege de sterke groei van de data-inkomsten. Dit maakte het Russische telecombedrijf met een beursnotering in Amsterdam donderdagochtend bekend. CEO Kaan Terzioglu sprak van solide resultaten. Het bedrijf benadrukte niet onderworpen te zijn aan sancties van de Europese Unie, de VS of het Verenigd Koninkrijk in verband met de Russische invasie van Oekraïne. "We blijven erop vertrouwen dat de internationale gemeenschap de unieke positie van onze sector als essentiële dienstverlener begrijpt", zei Veon. Het bedrijf boekte het afgelopen kwartaal een 9,8 procent hogere omzet van 1,8 miljard dollar, terwijl het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg met 5,7 procent tot 775 miljoen dollar. Veon had 1,9 miljard dollar in kas. Het aantal mobiele abonnees steeg op jaarbasis met 3,9 procent tot 206 abonnees en het aantal 4G-gebruikers steeg met 24,3 procent tot 100,8 miljoen gebruikers. Bron: ABM Financial News

