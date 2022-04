Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.183,94 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.302,26 punten en de Nasdaq sloot vlak op 12.488,93 punten.



Daarmee konden de drie belangrijkste Amerikaanse benchmarks een deel van de verliezen van de voorgaande handelsdag goedmaken, waarbij met name de techfondsen stevig onder druk stonden.

Daarnaast verwerkt de markt de meest recente winstrapporten, terwijl de zorgen over de hoge inflatie op het sentiment drukken en de markt de mogelijke effecten probeert in te schatten van een snelle verkrapping van het monetair beleid door de Federal Reserve en de verspreiding van het coronavirus in China.

"De winstgroei is over het algemeen redelijk solide, maar de markt is met name gericht op de macro-zorgen vanwege een agressief, strakker Fed-beleid, evenals de effecten daarvan op de mondiale groei", zei marktanalist Emily Roland van John Hancock Investment Management.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 8,3 procent. De marktindex daalde van 254,0 naar 234,7.

De aanstaande woningverkopen zijn in maart op maand- en jaarbasis gedaald met achtereenvolgens 1,2 procent en 8,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0556. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0543 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0636 op de borden.

De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,3 procent, ofwel 0,32 dollar, hoger op 102,02 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.



Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers over het eerste kwartaal.

Bedrijfsnieuws

Mattel heeft gesprekken gevoerd met private-equity-investeerders over een mogelijke verkoop en beursexit. Het speelgoedbedrijf is net klaar met een reorganisatie. Het aandeel steeg ruim 10,0 procent.

Facebook zal mogelijk de zwakste omzetgroei rapporteren sinds de beursgang van het bedrijf, volgens analisten. Het aandeel kreeg klappen in februari na een tegenvallende winstdaling en sombere vooruitblik over de omzet, door een dalend aantal gebruikers van socialemediawebsites Facebook, Instagram en chatdienst Whatsapp. Meta noteerde bijna 4,0 procent lager.

Dinsdag nabeurs kwamen Alphabet, General Motors, Visa, Microsoft en Texas Instruments met kwartaalcijfers.

De ontvangst was overwegend negatief voor Alphabet, dat circa 4,5 procent inleverde. Het moederbedrijf van Google bleef nipt achter bij de omzetverwachtingen van analisten.

Autobedrijf GM boekte iets minder winst, zoals verwacht, maar steeg 2,6 procent. Microsoft bleef groeien in de cloud en noteerde ruim 5,0 procent hoger.

Betaalkaartenbedrijf Visa versloeg de verwachtingen en steeg circa 6,5 procent. Texas Instruments stelde teleur en noteerde woensdag ongeveer 0,5 procent hoger.