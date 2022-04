Marel boekt meet omzet en winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft in het eerste kwartaal een hogere winst en omzet geboekt. Dit meldde de IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkingsmachines woensdag nabeurs. CEO Arni Oddur Thordarson sprak van een recordkwartaal met een recordinstroom aan nieuwe orders. De orderinstroom bedroeg het afgelopen kwartaal 421,7 miljoen euro, tegen 400,7 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2021 en 369,4 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021. Marel boekte in het eerste kwartaal een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 41,6 miljoen euro, in vergelijking met 47,3 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 21,7 miljoen euro, tegen 21,2 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg van 334,0 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021 naar 371,6 miljoen euro het afgelopen kwartaal. Het concern meldde tevens woensdag een overeenkomst gesloten te hebben voor de overname van het Amerikaanse bedrijf Wenger voor 540 miljoen euro. Wenger levert verwerkingsoplossingen voor dierenvoeding, alternatieve eiwitten en aquafeed. Outlook Het concern handhaafde zijn strategische doelstellingen voor de middellange termijn en mikt voor de periode 2017 - 2026 op een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 12 procent. Het management van Marel verwacht een gemiddelde groei van de markt op jaarbasis van 4 tot 6 procent, waarbij Marel autonoom sneller wil groeien dan de markt. Voor de middellange termijn, de periode 2021 - 2026, voorziet het concern zelfs een marktgroei van 6 tot 8 procent. Marel verwacht dat de [basis] winst per aandeel sneller zal groeien dan de omzet. Bron: ABM Financial News

