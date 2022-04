Deutsche Boerse verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Boerse heeft in het eerste kwartaal van 2022 een hogere omzet behaald, terwijl ook het EBITDA-resultaat steeg. Dit meldde de Duitse beursuitbater maandag nabeurs. Deutsche Boerse profiteerde van de toegenomen handelsactiviteit, wat resulteerde in een 24 procent hogere omzet op jaarbasis van ruim 1,06 miljard euro. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 1,04 miljard euro. Het EBITDA-resultaat verbeterde van 521 naar ruim 687 miljoen euro, waar de markt rekende op 646 miljoen euro. Onder de streep bleef een nettowinst over van bijna 421 miljoen euro, tegenover 317 miljoen euro een jaar eerder. De operationele kosten kwamen in het eerste kwartaal hoger uit dan de 347 miljoen euro die analisten vooraf raamden, op bijna 407 miljoen euro. Dit had onder meer te maken met de overname van ISS, zei Deutsche Boerse. Outlook Gezien de sterke jaarstart rekent Deutsche Boerse nu op een omzet van meer dan 3,8 miljard euro in 2022 en een EBITDA-resultaat van ruim 2,2 miljard euro. Eerder ging het bedrijf er nog van uit dat de omzet en EBITDA rond deze niveaus uit zouden komen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.