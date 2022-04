American Express presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) American Express heeft in het eerste kwartaal de omzet zien stijgen, terwijl de nettowinst iets daalde. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van het Amerikaanse creditcardmaatschappij. De omzet steeg op jaarbasis met 29 procent van 9,1 tot 11,7 miljard dollar. De nettowinst daarentegen daalde met 6 procent van 2,2 naar 2,1 miljard euro. Per aandeel komt dit neer op een daling van 2,74 naar 2,73 dollar. Analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen, rekenden op een omzet van 11,6 miljard dollar met een winst per aandeel van 2,40 dollar. De voorzieningen voor kredietverliezen lieten een vrijval zien van 33 miljoen dollar. Een jaar eerder was die vrijval echter nog 675 miljoen dollar. "Een sterk eerste kwartaal", oordeelde CEO Stephen Squeri in een toelichting. De omzetgroei werd volgens de topman te danken aan kaarthouders die 35 procent meer hebben uitgegeven. De volumes in maart waren nog niet eerder zo hoog in die maand. Outlook American Express handhaafde de outlook voor het hele boekjaar. Voor 2022 rekent de creditcardmaatschappij op een omzetgroei van 18 tot 20 procent en een winst per aandeel van 9,25 tot 9,65 dollar. De analistenconsensus rekent op 9,71 dollar per aandeel voor dit jaar. Het aandeel lijkt een procent lager te openen. Bron: ABM Financial News

