Jaarvergadering Neways akkoord met alle agendapunten

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De jaarvergadering van Neways heeft donderdag ingestemd met alle agendapunten. Dit bleek na afloop van de vergadering. De aandeelhouders gingen onder meer akkoord met de jaarrekening en een voorgesteld dividend van 1,06 euro over 2021 en 0,28 euro per aandeel over boekjaar 2019. Verder kwam er groen licht voor de uitbreiding van de raad van commissarissen van vijf naar zes leden. Henk Scheepers werd daarbij voor een vierde en laatste termijn van twee jaar herbenoemd als commissaris. Hij fungeert als voorzitter. Ook gingen de aandeelhouders akkoord met de benoeming van Katja Kok tot commissaris voor een termijn van vier jaar. Neways is vrijwel volledig in handen van Infestos van Bernard ten Doeschot. Er is nog een pluk van circa 2 procent van de aandelen genoteerd aan Euronext Amsterdam. Mogelijk komt er nog een squeeze-out, maar vooralsnog wordt de notering in stand gehouden. Bron: ABM Financial News

