'Sligro herrijst'

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Sligro in het eerste kwartaal was veel sterker dan verwacht, met een groeiherstel in vrijwel alle segmenten tot het niveau van voor de coronacrisis. Dit stelt ING donderdag in een rapport. Sligro sprak van "aantrekkelijke" groei bij Cash & Carry, na een make-over van de winkels, wat ING een positieve verrassing noemt.



De analisten van ING verwachten dat de consensusverwachting zal worden opgeschroefd na de kwartaalupdate van vanochtend. Het aandeel wordt verhandeld tegen een korting versus sectorgenoten, meldde analist Hans d'Haese van ING, op 8,6 keer de EBITDA en 20 keer de winst per aandeel in 2022. Bij sectorgenoten is dat gemiddeld 13 keer de EBITDA en 28 keer de winst per aandeel.



ING heeft een Houden advies en koersdoel van 23,00 euro op het aandeel Sligro. Het aandeel stond donderdag 3,7 procent hoger op 22,55 euro. Bron: ABM Financial News

