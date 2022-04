UBS verlaagt koersdoel Prosus stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft dinsdag het koersdoel voor Prosus verlaagd van 97,00 naar 76,00 euro, maar handhaafde het koopadvies wel. Volgens UBS hebben veel factoren het aandeel Prosus in beweging gezet in de afgelopen zes maanden, waaronder de oorlog in Oekraïne, de jaarcijfers van Tencent en de koersdruk bij maaltijdbezorgers en OLX Autos, naast een daling van de multiples bij enkele groeibedrijven zoals Tencent. UBS houdt in zijn nieuwe model rekening met deze factoren en kwam zodoende tot een lager koersdoel. Vooral een koersdoelverlaging van 19 procent voor Tencent is aanleiding voor het lagere koersdoel voor Prosus. UBS houdt rekening met uitdagende macro-economische ontwikkelingen en een moeilijk handelsklimaat. Desondanks zijn analisten van mening dat de omzet in e-commerce kan verviervoudigen in de komende vijf jaar, waarbij het verlies dit jaar zal pieken, voordat er zwarte cijfers geschreven kunnen worden in 2025. Bovendien heeft Prosus genoeg liquiditeit om overnames in groeisegmenten te financieren, aldus UBS. Het koopadvies op Prosus werd dan ook gehandhaafd. Het aandeel Prosus daalde dinsdagochtend 2,2 procent tot 46,00 euro. Bron: ABM Financial News

