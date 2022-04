'Nog steeds kinderarbeid bij PostNL in België' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL is er nog steeds niet in geslaagd om kinderarbeid bij zijn onderaannemers in België aan te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. Vijf maanden geleden startte VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws een undercoverreportage, waaruit bleek dat het PostNL onder meer kinderarbeid bij onderaannemers faciliteerde. Onderzoek van de Belgische mediapartijen toonde aan dat er nog steeds kinderen aan het werk zijn bij het koeriersbedrijf. "Twee à drie keer per week lever ik mee pakjes af”, zegt een 13-jarige die voor PostNL werkt tegenover de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De minister van Post in België, Petra De Sutter wil een federale taskforce bijeenroepen om "deze mensonterende toestanden" de wereld uit te helpen, zo meldde de krant. “Wie deze beelden [van de reportage] zag, beseft dat het zo niet langer verder kan”, zegt de minister van Post die intussen al een wetsontwerp klaar heeft. De Sutter wil meer vaste contracten verplichten om zo de wantoestanden een halt toe te roepen. PostNL ligt in België onder vuur onder meer vanwege beschuldigingen van mensenhandel, criminele organisatie en valsheid in geschrifte. "Van officiële zijde hebben wij geen enkele bevestiging gekregen van de ernstige beschuldigingen die de ronde doen. Wij tasten in het duister waarop men deze verdenkingen zou kunnen baseren. Dat maakt het lastig om ons daartegen te verdedigen", zo stelde PostNL eind maart in een brief aan klanten. Bron: ABM Financial News

