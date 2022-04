Recordomzet voor Cabka Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kunststofrecycler Cabka, sinds begin maart van dit jaar als aandeel verhandelbaar aan de beurs van Amsterdam, heeft in het eerste kwartaal de omzet stevig zien stijgen. Dit maakte het bedrijf woensdag bekend. De omzet steeg over de verslagperiode met bijna 30 procent op jaarbasis naar een recordniveau van 50 miljoen euro tegen de achtergrond van een aanhoudend sterke vraag naar pallets, omdat er een tekort is aan de houten varianten ervan. Cabka produceert kunststoffen pallets van afvalplastics. Ook de orderinstroom liet in het eerste kwartaal een stijging zien. Outlook Met het oog op de prijsstijgingen voor materialen, energie en arbeid heeft het bedrijf half maart een nieuwe ronde van prijsstijgingen aangekondigd. Omdat het tijd vergt om deze prijsverhogingen door te voeren, waarschuwt Cabka op korte termijn voor margedruk. Cabka handhaafde woensdag de outlook voor de middellange termijn, waarbij het bedrijf mikt op een onderliggende EBITDA-marge van minimaal 20,0 procent. De pay-out ratio voor het dividend zal geleidelijk verhoogd worden naar 30 tot 35 procent. Separaat publiceerde Cabka ook het jaarverslag 2021 met een omzet van 170,6 miljoen euro. In 2020 lag dit nog op 134,6 miljoen euro. Het nettoresultaat kwam in 2021 uit op 4,6 miljoen euro tegen een nettoverlies van 3,2 miljoen euro een jaar eerder. Het aandeel Cabka sloot dinsdag op 7,76 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.