B&S neemt meerderheidsbelang in Frans beautybedrijf

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) B&S neemt een belang van 70 procent in een niet bij naam genoemd Frans beautybedrijf. Dit meldde de distributeur vrijdag nabeurs. De financiële details van de transactie werden eveneens niet vermeld. Het bedrijf bedient consumenten via gesloten online platforms en fysieke winkels in heel Frankrijk. Het overgenomen bedrijf boekte in 2021 een EBITDA van 2,5 miljoen euro op een omzet van circa 33 miljoen euro. "Het netwerk aan merken waarmee het bedrijf samenwerkt, is een strategisch sterke aanvulling op het bestaande B&S beauty-netwerk." Na voltooiing van de overname zullen de activiteiten van de overnameprooi volledig worden geïntegreerd in B&S. Het huidige management van het bedrijf blijft aan met een minderheidsbelang van 30 procent. B&S heeft de optie om de komende drie jaar een belang van nog eens 15 procent in het bedrijf te verwerven. Bron: ABM Financial News

