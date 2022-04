Delivery Hero ervaart sterke groei in eerste maanden 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero heeft een sterke start van 2022 achter de rug. Dit maakte de maaltijdbezorger maandagochtend bekend. Delivery Hero zag in de eerste twee maanden van dit jaar de brutotransactiewaarde met 30 procent aantrekken, terwijl de segmentomzet met 53 procent aantrok. De maaltijdbezorger bevestigde dat het mikt op een marge dit jaar van 1 tot 1,2 procent negatief. Het segment Integrated Verticals zal een negatieve bijdrage leveren aan de aangepaste EBITDA van 525 miljoen euro tegen een eerdere verwachting van 525 tot 550 miljoen euro. Voor de divisie Platform wordt onverminderd een positieve bijdrage verwacht. Ook kwam de maaltijdbezorger met een outlook voor 2023, waarin een positieve aangepaste EBITDA wordt verwacht voor de gehele groep. Delivery Hero zei al eerder voor de tweede helft van dit jaar op een breakeven EBITDA-resultaat te rekenen. Verder liet Delivery Hero maandag weten dat het kredietfaciliteiten heeft afgesloten van 825 dollar en 300 miljoen euro. De faciliteiten hebben een looptijd van 5,25 jaar. Ook werd er met een consortium banken een doorlopende kredietfaciliteit afgesloten ter waarde van 375 miljoen euro. De kredietfaciliteiten zijn bedoeld voor algemene bedrijfsdoeleinden. Recent uitten analisten van JPMorgan Cazenove nog hun zorgen over een aanstaande aflossing van obligaties door Delivery Hero. Bron: ABM Financial News

