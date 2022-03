Avantium heeft financiering FDCA Flagship fabriek rond Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft de financiering voor de bouw van zijn FDCA Flagship fabriek in Delfzijl rond. Dit meldde het bedrijf donderdag nabeurs. "Het bereiken van financial close is het hoogtepunt van tien jaar hard werken", zei CO Tom van Aken in een toelichting. Avantium sloot een financieringsovereenkomst ter waarde van 90 miljoen euro met een consortium van Nederlandse banken, bestaande uit ABN AMRO, ING, Rabobank en ASN Bank, en het impact investeringsfonds Invest-NL. Daarnaast zijn ingenieursbureau Worley en het Groningen Consortium minderheidsaandeelhouders geworden in dochterbedrijf Avantium Renewable Polymers, dat de verantwoordelijkheid draagt voor de fabriek. De twee bedrijven hebben samen een belang van 22,6 procent in de dochteronderneming. Avantium houdt het resterende belang. Avantium zei onmiddellijk te gaan beginnen met de bouw van de fabriek. De oplevering staat gepland voor eind 2023 en moet de commerciële lancering van PEF in 2024 mogelijk maken. Bron: ABM Financial News

