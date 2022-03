Aedifica koopt twee Britse verpleeghuizen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aedifica

(ABM FN-Dow Jones) Aedifica heeft twee zorgcentra in aanbouw gekocht in de Britse steden Leeds en Northampton. Dit kondigde de Brusselse specialist in zorgvastgoed donderdagavond aan. De twee verzorgingstehuizen zullen elk een capaciteit hebben van 66 bewoners die permanente zorg behoeven. De investering bedraagt 29 miljoen pond en Aedifica verwacht een initieel bruto huurrendement van ongeveer 5,5 procent. "We kijken ernaar uit om met ons Britse team te blijven investeren in modern zorgvastgoed", zei CEO Stefaan Gielens van Aedifica in een toelichting. De geschatte opleverdatum is het laatste kwartaal van 2022. Bron: ABM Financial News

