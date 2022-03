Holland Colours stopt met marktontwikkeling Rusland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Holland Colours

(ABM FN-Dow Jones) Holland Colours stopt met alle markt- en bedrijfsontwikkelingen in Rusland en Wit-Rusland. Dit meldde de verfspecialist uit Apeldoorn donderdag nabeurs. Wel blijft Holland Colours verkopen aan bestaande klanten "in overeenstemming met EU-sancties", aldus het bedrijf. "Ik veroordeel de daden van agressie en geweld ten zeerste en ik ben bedroefd door de verwoestende impact die het heeft op het Oekraïense volk", aldus CEO Coen Vinke. Het bedrijf zal de situatie nauwlettend blijven volgen. De export naar Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne vertegenwoordigen minder dan 4 procent van de totale omzet van Holland Colours en betreffen vooral toepassingen in de bouw- en constructie- en voedselverpakkingsindustrie. Bron: ABM Financial News

